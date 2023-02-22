В «Хаасе» показали видео с обкатки нового болида

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» показала видеоролик с обкатки болида, которая состоялась 11 февраля в Сильверстоуне.

Напомним, презентация новой машины американской команды состоялась ещё 31 января. 11 февраля команда провела обкатку машины в Сильверстоуне, а накануне, 21 февраля, команда провела съёмочный день.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов.

Ранее команда представила график выступления гонщиков на предстоящих предсезонных тестах, которые состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.

Пилотами команды в предстоящем сезоне будут Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.