В «Хаасе» показали видео с обкатки нового болида
Поделиться
Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» показала видеоролик с обкатки болида, которая состоялась 11 февраля в Сильверстоуне.
Напомним, презентация новой машины американской команды состоялась ещё 31 января. 11 февраля команда провела обкатку машины в Сильверстоуне, а накануне, 21 февраля, команда провела съёмочный день.
По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов.
Ранее команда представила график выступления гонщиков на предстоящих предсезонных тестах, которые состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.
Пилотами команды в предстоящем сезоне будут Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
18:18
-
18:00
-
17:47
-
17:05
-
16:30
-
16:23
-
15:56
-
15:01
-
14:06
-
13:31
-
12:39
-
12:28
-
11:58
-
11:36
-
10:06
-
09:53
-
09:39
-
00:28
- 21 февраля 2023
-
23:37
-
22:14
-
21:01
-
20:27
-
19:15
-
18:15
-
18:10
-
17:50
-
17:43
-
17:30
-
17:30
-
17:00
-
16:34
-
16:02
-
15:48
-
15:45
-
15:03
Партнерский контент