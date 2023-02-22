Хэмилтон оценил свою мотивацию перед 17-м сезоном в Формуле-1
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британский ветеран Льюис Хэмилтон высказался о своей мотивации в преддверии сезона-2023, который станет для него уже 17-м в карьере.
«Чувствую ли я волнение? Конечно. Хотя я бы не сказал, что так было всегда. Но, как я и говорил, у меня было отличное межсезонье. Не помню, когда в последний раз был так взволнован перед тем, как сесть в машину, даже перед тестом.
Я видел машину в аэродинамической трубе в декабре. Да и неделя презентации получилась захватывающей. Когда вы видите, как все части собираются вместе и машина становится обтекаемой… Это эволюция», – приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.
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