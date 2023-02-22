«Макларен» и «Альпин» определились с расписанием работы пилотов на тестах в Бахрейне
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Стало известно расписание работы гонщиков команд «Макларен» и «Альпин» на предстоящих предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 23 по 25 февраля.
В «Альпин» выбрали поделить оба дня между своими пилотами — Пьер Гасли будет работать за рулём машины A523 утром 23 и 25 февраля и вечером 24 февраля. Что касается Эстебана Окона, то, соответственно, он сядет за руль машины вечером 23 и 25 февраля и утром 24 февраля.
Команда «Макларен», как и «Альпин» поделила все тестовые дни. Оскар Пиастри будет работать за рулём машины MCL60 утром 23 и 25 февраля и вечером 24 февраля. Что касается Ландо Норриса, то, соответственно, он сядет за руль машины вечером 23 и 25 февраля и утром 24 февраля.
|Команда
|23 февраля (утро/вечер)
|24 февраля (утро/вечер)
|25 февраля (утро/вечер)
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен*
|Серхио Перес/Макс Ферстаппен
|Серхио Перес
|«Феррари»
|Карлос Сайнс/Шарль Леклер
|Карлос Сайнс/Шарль Леклер
|Шарль Леклер/Карлос Сайнс
|«Мерседес»
|БОП**
|БОП
|БОП
|«Альпин»
|Пьер Гасли/Эстебан Окон
|Эстебан Окон/Пьер Гасли
|Пьер Гасли/Эстебан Окон
|«Макларен»
|Оскар Пиастри/Ландо Норрис
|Ландо Норрис/Оскар Пиастри
|Оскар Пиастри/Ландо Норрис
|«Альфа Ромео»
|Гуаньюй Чжоу/Валттери Боттас
|Гуаньюй Чжоу
|Валттери Боттас
|«Астон Мартин»
|Фелипе Другович/Фернандо Алонсо
|БОП
|БОП
|«Хаас»
|Нико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен
|Кевин Магнуссен/Нико Хюлькенберг
|Нико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен
|«Альфа Таури»
|Юки Цунода/Ник де Врис
|Юки Цунода/Ник де Врис
|Ник де Врис/Юки Цунода
|«Уильямс»
|Алекс Албон/Логан Сарджент
|Логан Сарджент
|Алекс Албон
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