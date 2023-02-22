«Макларен» и «Альпин» определились с расписанием работы пилотов на тестах в Бахрейне

Стало известно расписание работы гонщиков команд «Макларен» и «Альпин» на предстоящих предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 23 по 25 февраля.

В «Альпин» выбрали поделить оба дня между своими пилотами — Пьер Гасли будет работать за рулём машины A523 утром 23 и 25 февраля и вечером 24 февраля. Что касается Эстебана Окона, то, соответственно, он сядет за руль машины вечером 23 и 25 февраля и утром 24 февраля.

Команда «Макларен», как и «Альпин» поделила все тестовые дни. Оскар Пиастри будет работать за рулём машины MCL60 утром 23 и 25 февраля и вечером 24 февраля. Что касается Ландо Норриса, то, соответственно, он сядет за руль машины вечером 23 и 25 февраля и утром 24 февраля.