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«Макларен» и «Альпин» определились с расписанием работы пилотов на тестах в Бахрейне

«Макларен» и «Альпин» определились с расписанием работы пилотов на тестах в Бахрейне
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Стало известно расписание работы гонщиков команд «Макларен» и «Альпин» на предстоящих предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 23 по 25 февраля.

В «Альпин» выбрали поделить оба дня между своими пилотами — Пьер Гасли будет работать за рулём машины A523 утром 23 и 25 февраля и вечером 24 февраля. Что касается Эстебана Окона, то, соответственно, он сядет за руль машины вечером 23 и 25 февраля и утром 24 февраля.

Команда «Макларен», как и «Альпин» поделила все тестовые дни. Оскар Пиастри будет работать за рулём машины MCL60 утром 23 и 25 февраля и вечером 24 февраля. Что касается Ландо Норриса, то, соответственно, он сядет за руль машины вечером 23 и 25 февраля и утром 24 февраля.

Команда23 февраля (утро/вечер)24 февраля (утро/вечер)25 февраля (утро/вечер)
«Ред Булл»Макс Ферстаппен*Серхио Перес/Макс ФерстаппенСерхио Перес
«Феррари»Карлос Сайнс/Шарль ЛеклерКарлос Сайнс/Шарль ЛеклерШарль Леклер/Карлос Сайнс
«Мерседес»БОП**БОПБОП
«Альпин»Пьер Гасли/Эстебан ОконЭстебан Окон/Пьер ГаслиПьер Гасли/Эстебан Окон
«Макларен»Оскар Пиастри/Ландо НоррисЛандо Норрис/Оскар ПиастриОскар Пиастри/Ландо Норрис
«Альфа Ромео»Гуаньюй Чжоу/Валттери БоттасГуаньюй ЧжоуВалттери Боттас
«Астон Мартин»Фелипе Другович/Фернандо АлонсоБОПБОП
«Хаас»Нико Хюлькенберг/Кевин МагнуссенКевин Магнуссен/Нико ХюлькенбергНико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен
«Альфа Таури»Юки Цунода/Ник де ВрисЮки Цунода/Ник де ВрисНик де Врис/Юки Цунода
«Уильямс»Алекс Албон/Логан СарджентЛоган СарджентАлекс Албон
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