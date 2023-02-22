Боттас показал «усатый» шлем, который он будет использовать на тестах Ф-1 в Бахрейне

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас представил дизайн шлема, который он будет использовать на предстоящих предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне.

Дизайн нового шлема был уже традиционно разработан девушкой Боттаса — Тиффани Кормвелль. На этот раз в дизайне прослеживаются черты самого Боттаса — в частности, на передней части шлема нарисованы усы, которые носит в последнее время и сам Боттас.

Фото: twitter.com/wtf1official

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков. Трофей достался австрийской команде «Ред Булл», которая набрала 759 очков.

Ранее «Альфа Ромео» выставила на благотворительный аукцион машину С43. Показанная на презентации C43 была собрана не в Хинвиле, а британской фирмой Memento Exclusives по заказу «Заубера».