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Эксперт ответил, будет ли запрещена новинка «Феррари», на которую соперники подали протест

Эксперт ответил, будет ли запрещена новинка «Феррари», на которую соперники подали протест
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Известный технический эксперт Крэйг Скарсборо поделился мнением о потенциальном протесте, который команды могут готовить против воздуховодов «Феррари».

Один из пользователей соцсетей спросил у Скарсборо о том, соответствует ли решение итальянской команды духу правил, учитывая то, что потенциально это аэродинамическое решение может создавать поток грязного воздуха позади машины, с чем борется Формула-1 на протяжении последней пары лет.

«Я не вижу проблемы с грязным воздухом. Это было использовано уже как минимум двумя другими командами. Так что это решение вполне может остаться в силе», — написал в ответ Скарсборо.

Напомним, ранее «Феррари» была проинформирована ФИА о первом запросе на разъяснение по поводу законности нового болида команды.

Речь идёт о решении, которое выбрали инженеры «Феррари» при создании воздуховодов в боковой части машины, используя известную концепцию S-Duct. Как сообщается, помимо запроса о соответствии данного решения регламенту, речь идёт и о необходимости разъяснений со стороны ФИА для возможности другими командами выбрать аналогичный путь развития аэродинамических решений.

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