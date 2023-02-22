В «Альфа Таури» показали первые фото с новым болидом AT04 на трассе

Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури» опубликовала первые фотографии нового болида, сделанные на шейкдауне.
Фото: twitter.com/AlphaTauriF1
Фото: twitter.com/AlphaTauriF1
Фото: twitter.com/AlphaTauriF1
Презентация нового болида «Альфа Таури» состоялась 13 февраля. Его ливрея отличается от прошлогодней. На машине появилось немного красного цвета в честь нового партнёра команды — польской нефтяной компании ORLEN.
В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин». В Кубке конструкторов прошлого сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков.
Напомним, завтра, 23 февраля, в Бахрейне стартуют предсезонные тесты Формулы-1.
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