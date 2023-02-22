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The Race: новый болид «Астон Мартин» может оказаться способен бороться за топ-3

The Race: новый болид «Астон Мартин» может оказаться способен бороться за топ-3
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Британское издание The Race сообщает, что данные из аэродинамической трубы по новой машине «Астон Мартин» говорят о том, что команда может бороться за гораздо большее, чем звание лучшей из остальных. Об этом написали журналисты Скотт Митчелл, Эдд Стро и Марк Хьюз.

«В это время года между командами ходит много слухов о том, что говорят цифры в аэродинамической трубе. К этим слухам, конечно, следует относиться с долей скептицизма.

Но один из повторяющихся слухов последних недель заключается в том, что цифры из аэродинамической трубы нового AMR23 очень хороши. То есть не просто хороши по меркам команд-середняков, а на самом деле очень и очень хороши. Хороши на уровне действительно конкурентоспособной машины», — написали эксперты в колонке на The Race.

Напомним, тесты Формулы-1 стартуют 23 февраля в Бахрейне.

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