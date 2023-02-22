Хюлькенберг показал дизайн шлема на сезон-2023. Видео

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг показал дизайн шлема, который он будет использовать в сезоне-2023. Видеозапись была опубликована в социальных сетях американской команды.
Последний полноценный сезон в «Королевских гонках» Нико провёл в 2019 году. После этого немец четыре раза выступал на Гран-при в составе «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», заменяя боевых пилотов.
Напомним, презентация новой машины американской команды состоялась ещё 31 января. 11 февраля команда провела обкатку машины в Сильверстоуне, а накануне, 21 февраля, команда провела съёмочный день.
По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов.
Ранее команда представила график выступления гонщиков на предстоящих предсезонных тестах, которые состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.
- 22 февраля 2023
-
22:46
-
22:30
-
21:59
-
21:41
-
20:40
-
20:32
-
19:43
-
19:37
-
19:32
-
18:59
-
18:18
-
18:00
-
17:47
-
17:05
-
16:30
-
16:23
-
15:56
-
15:01
-
14:06
-
13:31
-
12:39
-
12:28
-
11:58
-
11:36
-
10:06
-
09:53
-
09:39
-
00:28
- 21 февраля 2023
-
23:37
-
22:14
-
21:01
-
20:27
-
19:15
-
18:15
-
18:10