Хюлькенберг показал дизайн шлема на сезон-2023. Видео

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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг показал дизайн шлема, который он будет использовать в сезоне-2023. Видеозапись была опубликована в социальных сетях американской команды.

Последний полноценный сезон в «Королевских гонках» Нико провёл в 2019 году. После этого немец четыре раза выступал на Гран-при в составе «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», заменяя боевых пилотов.

Напомним, презентация новой машины американской команды состоялась ещё 31 января. 11 февраля команда провела обкатку машины в Сильверстоуне, а накануне, 21 февраля, команда провела съёмочный день.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов.

Ранее команда представила график выступления гонщиков на предстоящих предсезонных тестах, которые состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.