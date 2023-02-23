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«Много». Норрис ответил, сколько он заплатил Хорнеру за комплимент в Drive to Survive

Пилот «Макларена» Ландо Норрис и бывший гонщик Формулы-2 Макс Фьютрелл обсудили слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера о молодом британце. В прошлом сезоне сериала Drive to Survive Хорнер назвал Норриса «симпатичным молодым человеком».

«Сколько ты заплатил за то, чтобы он сказал это?» — спросил Макс Фьютрелл у Норриса в новом видео, опубликованном на YouTube-канале Quadrant.

«Много», — ответил в шутку Норрис.

Новый сезон будет посвящён событиям, произошедшим в сезоне-2022 Формулы-1. В съёмках сериала приняли участие гонщики и руководители всех команд.

Сериал о Формуле-1 пользуется большой популярностью и демонстрирует рост аудитории. Самой большой она была у четвёртого сезона. В 56 странах мира Drive to Survive входил в топ-10 лучших проектов по аудитории.

Традиционно любителей гонок ждут эксклюзивные интервью и уникальные закулисные кадры.

Ранее сериал был официально продлён до 2024 года — таким образом, зрителей гарантированно ждёт ещё как минимум один сезон сериала.