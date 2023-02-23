«Много». Норрис ответил, сколько он заплатил Хорнеру за комплимент в Drive to Survive

Пилот «Макларена» Ландо Норрис и бывший гонщик Формулы-2 Макс Фьютрелл обсудили слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера о молодом британце. В прошлом сезоне сериала Drive to Survive Хорнер назвал Норриса «симпатичным молодым человеком».
«Сколько ты заплатил за то, чтобы он сказал это?» — спросил Макс Фьютрелл у Норриса в новом видео, опубликованном на YouTube-канале Quadrant.
«Много», — ответил в шутку Норрис.
Новый сезон будет посвящён событиям, произошедшим в сезоне-2022 Формулы-1. В съёмках сериала приняли участие гонщики и руководители всех команд.
Сериал о Формуле-1 пользуется большой популярностью и демонстрирует рост аудитории. Самой большой она была у четвёртого сезона. В 56 странах мира Drive to Survive входил в топ-10 лучших проектов по аудитории.
Традиционно любителей гонок ждут эксклюзивные интервью и уникальные закулисные кадры.
Ранее сериал был официально продлён до 2024 года — таким образом, зрителей гарантированно ждёт ещё как минимум один сезон сериала.
- 23 февраля 2023
-
00:47
-
00:39
- 22 февраля 2023
-
23:48
-
23:43
-
22:46
-
22:30
-
21:59
-
21:41
-
20:40
-
20:32
-
19:43
-
19:37
-
19:32
-
18:59
-
18:18
-
18:00
-
17:47
-
17:05
-
16:30
-
16:23
-
15:56
-
15:01
-
14:06
-
13:31
-
12:39
-
12:28
-
11:58
-
11:36
-
10:06
-
09:53
-
09:39
-
00:28
- 21 февраля 2023
-
23:37
-
22:14
-
21:01