Бланделл: не уверен, что в отношениях Расселла и Хэмилтона произойдёт перелом

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Бланделл высказался о взаимоотношениях пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона.
«Я не уверен, что в отношениях Расселла и Хэмилтона произойдёт перелом. У них два пилота на двух разных уровнях, на двух разных этапах своей карьеры и в двух разных возрастных группах. Льюис сейчас старший пилот в команде, и, думаю, сейчас между ними стало даже больше взаимного уважения. Думаю, Льюис видит уровень производительности Расселла. Он это понимает, а Расселл видит опыт Хэмилтона и понимает его важность.
Сейчас Расселлу нужно продолжать прогрессировать и бороться за титул, а для этого нужно брать на себя управление командой, а это совсем другая категория. Будет ли он достаточно силён, чтобы взять на себя роль лидера в ближайшее время? Будет интересно посмотреть», — приводит слова Марка Бланделла PlanetF1.
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