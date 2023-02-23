«Ред Булл» впервые показал свой настоящий новый болид. Фото

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» впервые продемонстрировала свой настоящий автомобиль на сезон 2023 года.
Фото: https://twitter.com/adamcooperF1
Фото: https://twitter.com/adamcooperF1
Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega
Напомним, с сегодняшнего дня начинаются предсезонные тесты Формулы-1. Они продлятся три дня и завершатся 25 февраля. Начало утренней сессии запланировано на 10:00 по московскому времени.
В минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем гоночный коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат. Пилотами команды, как и в прошлом сезоне, будут Ферстаппен и Перес.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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