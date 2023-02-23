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«Хаас» провёл официальную презентацию своего нового болида

«Хаас» провёл официальную презентацию своего нового болида
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» официально презентовала новый болид на предстоящий сезон перед началом предсезонных тестов, которые проходят в Бахрейне с сегодняшнего дня по 25 февраля.

В конце января «Хаас» одним из первых показал новую ливрею болида на сезон-2023 Формулы-1.

Фото: Социальные сети «Хааса»

Фото: Социальные сети «Хааса»

В прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Также по итогам минувшего сезона команду покинул немецкий пилот Мик Шумахер, с которым было решено не продлевать контракт. Его заменил Нико Хюлькенберг, который и будет напарником Кевина Магнуссена в новом сезоне Формулы-1.

Ранее «Хаас» представил график выступления своих гонщиков на предсезонных тестах в Бахрейне.

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