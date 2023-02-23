Вандорн: не удивлюсь, если Другович заменит Стролла в гонке

Резервист «Астон Мартин» Стоффель Вандорн прокомментировал участие другого резервного гонщика британского коллектива, Фелипе Друговича, в предсезонных тестах вместо Лэнса Стролла, получившего травму.

«Мы обсудили ситуацию, но и я, и команда знали, что я не смогу провести тесты в Бахрейне. Для меня это довольно сложно. Однако я не удивлюсь, если Другович заменит Стролла и в первой гонке. Меня это немного расстраивает, но я всё понимаю. Он проведёт все испытания, у него была лучшая подготовка. Я рядом на случай, если понадоблюсь на гонках, где я присутствую. Я буду в Бахрейне на старте чемпионата, буду в Мельбурне и Джидде», — приводит слова Вандорна Grandpx.

Боевой пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл травмировался во время предсезонной подготовки. Канадец попал в велосипедную аварию и повредил руку. В тестах его заменяет Фелипе Другович.