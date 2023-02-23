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В «Феррари» заявили, что деформация носа нового болида стала для них неожиданностью

В «Феррари» заявили, что деформация носа нового болида стала для них неожиданностью
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На Международном автодроме Бахрейна сегодня, 23 февраля, проходят предсезонные тесты Формулы-1.

Ранее были опубликованы фото и видео с тестов, где было замечено, что у нового болида «Феррари» деформируется носовой обтекатель на прямых и выпрямляется при торможении.

Итальянские журналисты, в числе которых Джулиано Дукесса, со ссылкой на представителей «Феррари» сообщают, что деформация носа машины не была запланирована в конструкции и стала неожиданностью для команды.

Состав участников первого дня тестов

Макс Ферстаппен (Red Bull)
Карлос Сайнс (Ferrari) — до обеда
Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Пьер Гасли (Alpine) — до обеда
Эстебан Окон (Alpine) — после обеда
Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда
Ландо Норрис (McLaren) — после обеда
Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда
Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда
Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда
Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда
Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда
Александер Албон (Williams) — до обеда
Логан Сарджент (Williams) — после обеда

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