В кокпите нового болида «Мерседеса» заметили голую проводку

На Международном автодроме Бахрейна сегодня, 23 февраля, проходят предсезонные тесты Формулы-1.
Во время эфира на F1 TV было замечено, что в кокпите пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла видна голая проводка. Однако, как сообщается, это не дефект болида, а просто команда временно крепила датчики, чтобы отслеживать поведение новой машины на предмет возможного появления эффекта дельфинирования.
Фото: F1 TV
Состав участников первого дня тестов
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Карлос Сайнс (Ferrari) — до обеда
Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Пьер Гасли (Alpine) — до обеда
Эстебан Окон (Alpine) — после обеда
Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда
Ландо Норрис (McLaren) — после обеда
Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда
Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда
Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда
Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда
Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда
Александер Албон (Williams) — до обеда
Логан Сарджент (Williams) — после обеда
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