В кокпите нового болида «Мерседеса» заметили голую проводку

На Международном автодроме Бахрейна сегодня, 23 февраля, проходят предсезонные тесты Формулы-1.

Во время эфира на F1 TV было замечено, что в кокпите пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла видна голая проводка. Однако, как сообщается, это не дефект болида, а просто команда временно крепила датчики, чтобы отслеживать поведение новой машины на предмет возможного появления эффекта дельфинирования.

Фото: F1 TV

Состав участников первого дня тестов

Макс Ферстаппен (Red Bull)

Карлос Сайнс (Ferrari) — до обеда

Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда

Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Пьер Гасли (Alpine) — до обеда

Эстебан Окон (Alpine) — после обеда

Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда

Ландо Норрис (McLaren) — после обеда

Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда

Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда

Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда

Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда

Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда

Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда

Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда

Александер Албон (Williams) — до обеда

Логан Сарджент (Williams) — после обеда