«Это был тревожный звонок для инженеров». Тост — о жалобе де Вриса на авто «Альфа Таури»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, как Ник де Врис помог команде в разработке нового болида. Во время постсезонных тестов Формулы-1 2022 года де Врис обратил внимание на некоторые особенности болида, и в команде к нему прислушались.

«Молодой гонщик всегда, разве что это не пилот из низшей серии, привносит какой-то вклад, какие-то технические идеи. Нам повезло, что Ник в прошлом году контактировал со многими командами и имеет опыт пилотирования большого числа машин.

Наши инженеры получили полезную обратную связь с его стороны, особенно после тестов в Абу-Даби, где он проехал много кругов и сильно жаловался на машину. И это был тревожный звоночек для инженеров. Надеюсь, мы сможем предоставить ему машину, которая будет работать так, как ему будет нужно. А вообще было забавно, потому что инженеры тогда вступили в спор, заявив, что наши решения хороши. Но я всегда говорил им: «Посмотрите, где мы находимся в Кубке конструкторов». Де Врис проделывает действительно хорошую работу», — приводит слова Тоста RaceFans.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»: