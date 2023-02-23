В ФИА прояснили спорную ситуацию с дополнительным кругом по окончании времени гонки

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла изменения в правила на сезон-2023 Формулы-1, который стартует в Бахрейне на следующей неделе.

Стоит отметить, что теперь ФИА уточнила, должен ли быть дополнительный круг, если время гонки уже истекло. Год назад это стало одним из предметов для споров, так как в Монако гонщики проехали дополнительный круг по окончании времени, а в Японии гонка была остановлена без «лишнего» круга.

Теперь дополнительный круг будет обязательным по истечении времени, за исключением случаев, когда уже пройдена вся запланированная дистанция.

В прошлом сезоне победителем Формулы-1 стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Австрийская команда также выиграла Кубок конструкторов.

С 23 по 25 февраля команды Формулы-1 проводят предсезонные тесты в Бахрейне.