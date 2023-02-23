Хельмут Марко привёл актуальную информацию о массе нового болида «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что команде удалось избавиться от лишнего веса автомобиля.
«Мы пришли к предельной массе. Это большое достижение со стороны команды, учитывая, какие сложности мы испытывали в прошлом году», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
Напомним, в новом сезоне Формулы-1 минимальный вес болида будет составлять 798 килограммов, хотя сперва предполагалось, что он будет снижен до 796 кг.
В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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