Хельмут Марко привёл актуальную информацию о массе нового болида «Ред Булл»

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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что команде удалось избавиться от лишнего веса автомобиля.

«Мы пришли к предельной массе. Это большое достижение со стороны команды, учитывая, какие сложности мы испытывали в прошлом году», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Напомним, в новом сезоне Формулы-1 минимальный вес болида будет составлять 798 килограммов, хотя сперва предполагалось, что он будет снижен до 796 кг.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.

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