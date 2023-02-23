Руководитель «Астон Мартин» ответил на вопрос о шансах Стролла участвовать в ГП Бахрейна

В британской команде Формулы-1 «Астон Мартин» не смогли предоставить точную информацию о сроках возвращения в состав канадского пилота Лэнса Стролла. О его здоровье рассказал руководитель гоночного коллектива Майк Крак.

«Это был небольшой инцидент. Он травмировался, и из соображений предосторожности мы решили, что лучше немного подождать. Что касается степени серьёзности травмы, то это его личное дело. Он повредил руку, запястье, но я не стану вдаваться в подробности.

Будет ли Стролл участвовать в гонке в Бахрейне? Мы своевременно дадим об этом знать», — приводит слова Крака Motorsport Week.

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Ранее в издании Auto Motor und Sport, ссылаясь на источники, заявили, что в «Астон Мартин» позитивно оценивают готовность Лэнса к новому сезону. Напомним, Гран-при Бахрейна пройдёт с 3 по 5 марта.