Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хаасе» сократили командный мостик до трёх человек в целях экономии

В «Хаасе» сократили командный мостик до трёх человек в целях экономии
Комментарии

Команда Формулы-1 «Хаас» сократила командный мостик всего до трёх человек, сообщили комментаторы Sky Sports F1 во время трансляции предсезонных тестов в Бахрейне. Сообщается, что это решение было принято, чтобы сократить транспортные расходы команды. Ожидается, что за полный сезон это позволит сэкономить порядка $ 250 тыс.

Фото: twitter.com/HaasF1Team

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне стартовали сегодня, 23 февраля. Тесты продлятся три дня.

Первый этап сезона Формулы-1 состоится также в Бахрейне. Гонка Гран-при Бахрейна пройдёт 5 марта.

График работы пилотов на тестах Формулы-1 в Бахрейне:

Команда23 февраля (утро/вечер)24 февраля (утро/вечер)25 февраля (утро/вечер)
«Ред Булл»Макс Ферстаппен*Серхио Перес/Макс ФерстаппенСерхио Перес
«Феррари»Карлос Сайнс/Шарль ЛеклерКарлос Сайнс/Шарль ЛеклерШарль Леклер/Карлос Сайнс
«Мерседес»Джордж Расселл/Льюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон/Джордж РасселлДжордж Расселл/Льюис Хэмилтон
«Альпин»Пьер Гасли/Эстебан ОконЭстебан Окон/Пьер ГаслиПьер Гасли/Эстебан Окон
«Макларен»Оскар Пиастри/Ландо НоррисЛандо Норрис/Оскар ПиастриОскар Пиастри/Ландо Норрис
«Альфа Ромео»Гуаньюй Чжоу/Валттери БоттасГуаньюй ЧжоуВалттери Боттас
«Астон Мартин»Фелипе Другович/Фернандо АлонсоБОП**БОП
«Хаас»Нико Хюлькенберг/Кевин МагнуссенКевин Магнуссен/Нико ХюлькенбергНико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен
«Альфа Таури»Юки Цунода/Ник де ВрисЮки Цунода/Ник де ВрисНик де Врис/Юки Цунода
«Уильямс»Алекс Албон/Логан СарджентЛоган СарджентАлекс Албон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023