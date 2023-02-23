В «Хаасе» сократили командный мостик до трёх человек в целях экономии
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Команда Формулы-1 «Хаас» сократила командный мостик всего до трёх человек, сообщили комментаторы Sky Sports F1 во время трансляции предсезонных тестов в Бахрейне. Сообщается, что это решение было принято, чтобы сократить транспортные расходы команды. Ожидается, что за полный сезон это позволит сэкономить порядка $ 250 тыс.
Фото: twitter.com/HaasF1Team
Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне стартовали сегодня, 23 февраля. Тесты продлятся три дня.
Первый этап сезона Формулы-1 состоится также в Бахрейне. Гонка Гран-при Бахрейна пройдёт 5 марта.
График работы пилотов на тестах Формулы-1 в Бахрейне:
|Команда
|23 февраля (утро/вечер)
|24 февраля (утро/вечер)
|25 февраля (утро/вечер)
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен*
|Серхио Перес/Макс Ферстаппен
|Серхио Перес
|«Феррари»
|Карлос Сайнс/Шарль Леклер
|Карлос Сайнс/Шарль Леклер
|Шарль Леклер/Карлос Сайнс
|«Мерседес»
|Джордж Расселл/Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон/Джордж Расселл
|Джордж Расселл/Льюис Хэмилтон
|«Альпин»
|Пьер Гасли/Эстебан Окон
|Эстебан Окон/Пьер Гасли
|Пьер Гасли/Эстебан Окон
|«Макларен»
|Оскар Пиастри/Ландо Норрис
|Ландо Норрис/Оскар Пиастри
|Оскар Пиастри/Ландо Норрис
|«Альфа Ромео»
|Гуаньюй Чжоу/Валттери Боттас
|Гуаньюй Чжоу
|Валттери Боттас
|«Астон Мартин»
|Фелипе Другович/Фернандо Алонсо
|БОП**
|БОП
|«Хаас»
|Нико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен
|Кевин Магнуссен/Нико Хюлькенберг
|Нико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен
|«Альфа Таури»
|Юки Цунода/Ник де Врис
|Юки Цунода/Ник де Врис
|Ник де Врис/Юки Цунода
|«Уильямс»
|Алекс Албон/Логан Сарджент
|Логан Сарджент
|Алекс Албон
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