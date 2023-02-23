В «Хаасе» сократили командный мостик до трёх человек в целях экономии

Команда Формулы-1 «Хаас» сократила командный мостик всего до трёх человек, сообщили комментаторы Sky Sports F1 во время трансляции предсезонных тестов в Бахрейне. Сообщается, что это решение было принято, чтобы сократить транспортные расходы команды. Ожидается, что за полный сезон это позволит сэкономить порядка $ 250 тыс.

Фото: twitter.com/HaasF1Team

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне стартовали сегодня, 23 февраля. Тесты продлятся три дня.

Первый этап сезона Формулы-1 состоится также в Бахрейне. Гонка Гран-при Бахрейна пройдёт 5 марта.

График работы пилотов на тестах Формулы-1 в Бахрейне: