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«Никаких проблем». Вассёр прокомментировал протест соперников на воздуховоды «Феррари»

«Никаких проблем». Вассёр прокомментировал протест соперников на воздуховоды «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что у команды не возникло никаких проблем с ФИА со спорным решением воздуховодов, на которое был подан первичный протест соперниками ещё до старта тестов в Бахрейне.

«Как вы знаете, все команды поддерживают связь с ФИА. И мы делаем то же самое. Сейчас нет никаких проблем», — приводит слова Фредерика Вассёра PlanetF1.

Напомним, ранее «Феррари» была проинформирована ФИА о первом запросе на разъяснение по поводу законности нового болида команды.

Речь идёт о решении, которое выбрали инженеры «Феррари» при создании воздуховодов в боковой части машины, используя известную концепцию S-Duct. Как сообщается, помимо запроса о соответствии данного решения регламенту, речь идёт и о необходимости разъяснений со стороны ФИА для возможности другими командами выбрать аналогичный путь развития аэродинамических решений.

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