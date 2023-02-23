Источник: Стролл сломал оба запястья в велосипедной аварии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл сломал оба запястья в велосипедной аварии, сообщает журналист Мариана Бекер в социальных сетях. При этом, по информации источника, он перенёс операцию. только на одной руке.
При этом, как сообщалось ранее, в «Астон Мартин» ожидают, что Стролл будет готов к открытию сезона на следующей неделе. При этом руководитель команды Майк Крак отказался комментировать степень травмы канадца.
Напомним, Стролл травмировался во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменяет Фелипе Другович. Тесты начались сегодня, 23 февраля, и будут продолжаться до 25 февраля.
Первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Пройдёт он, как и предсезонные тесты, в Бахрейне.
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