Источник: Стролл сломал оба запястья в велосипедной аварии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл сломал оба запястья в велосипедной аварии, сообщает журналист Мариана Бекер в социальных сетях. При этом, по информации источника, он перенёс операцию. только на одной руке.

При этом, как сообщалось ранее, в «Астон Мартин» ожидают, что Стролл будет готов к открытию сезона на следующей неделе. При этом руководитель команды Майк Крак отказался комментировать степень травмы канадца.

Напомним, Стролл травмировался во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменяет Фелипе Другович. Тесты начались сегодня, 23 февраля, и будут продолжаться до 25 февраля.

Первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Пройдёт он, как и предсезонные тесты, в Бахрейне.