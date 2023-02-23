10 новых болидов Формулы-1 — вместе на трассе! Самые эффектные фото

Сегодня, 23 февраля на трассе «Сахир» в Бахрейне состоялся первый день предсезонных тестов Формулы-1 2023 года.

Лучшее время по итогам тестового дня показал голландский пилот «Ред Булл»» Макс Ферстаппен. Второй результат показал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, третьим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, показавший свой результат ещё в утренней сессии.

Всего в первый день тестов принимало участие 19 гонщиков из 10 команд — все, кроме гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, который сядет за руль вечером 24 февраля и отработает весь день 25 февраля и пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла, которого на этих тестах заменяет бразилец Фелипе Другович — канадец восстанавливается после травмы запястья, полученной в велосипежной аварии.

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