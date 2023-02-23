Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

10 новых болидов Формулы-1 — вместе на трассе! Самые эффектные фото

10 новых болидов Формулы-1 — вместе на трассе! Самые эффектные фото
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 февраля на трассе «Сахир» в Бахрейне состоялся первый день предсезонных тестов Формулы-1 2023 года.

Лучшее время по итогам тестового дня показал голландский пилот «Ред Булл»» Макс Ферстаппен. Второй результат показал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, третьим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, показавший свой результат ещё в утренней сессии.

Всего в первый день тестов принимало участие 19 гонщиков из 10 команд — все, кроме гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, который сядет за руль вечером 24 февраля и отработает весь день 25 февраля и пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла, которого на этих тестах заменяет бразилец Фелипе Другович — канадец восстанавливается после травмы запястья, полученной в велосипежной аварии.

Лучшие кадры с новыми машинами всех десяти команд Формулы-1 для сезона-2023 — в нашей фотогалерее.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023