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Источник: в «Феррари» сменят руководителя Академии и главу отдела гоночных операций

Руководитель отдела гоночных операций «Феррари» Клаудио Альбертини был отстранён от своей должности и продолжит работу в качестве руководителя гоночной Академии «Феррари», сообщает Corriere della Sera.

Место Альбертини в команде, который отвечал за работу всех механиков на гонках, займёт Диего Йоверно, ранее бывший ответственным за отработку пит-стопов.

При этом пока непонятно, какую роль займёт нынешний руководитель Академии «Феррари» Марко Матасса.

Напомним, в прошлом году пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. К такому шагу его побудило недоверие со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр. В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место, набрав 554 очка. Трофей выиграла команда «Ред Булл» (759 баллов).