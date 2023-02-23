Алонсо отработает обе сессии за рулём «Астон Мартин» во второй день тестов Формулы-1

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила, что во второй день тестов на трассе на протяжении обеих сессий будет работать двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.

При этом резервист команды Фелипе Другович останется в паддоке и будет готов сесть за руль, если это потребуется.

Напомним, на предсезонных тестах британский коллектив остался только с одним боевым пилотом — Алонсо — из-за травмы Стролла, полученной им в велосипедной аварии. В первый день тестов Другович отработал с утра, а после обеда его сменил Алонсо.

Ранее источники сообщали, что Стролл получил перелом обоих запястий, на одном из которых перенёс операцию. При этом пока неизвестно, сможет ли канадский гонщик выступит на первом этапе чемпионата мира в Бахрейне, который пройдёт с 3 по 5 марта 2023 года.