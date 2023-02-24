«Зловеще». Журналист сайта Ф-1 рассказал о своём разговоре с Ферстаппеном после тестов

Журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто рассказал об общении с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном после завершения первого тестового дня в Бахрейне. По словам Барретто, он никогда не видел голландца настолько уверенным в своих силах.

«Разговаривал этим вечером с Максом Ферстаппеном, я не думаю, что хоть когда-либо видел его настолько уверенным во время тестов. Он быстро набрал темп, машина, которая является эволюцией прошлогоднего болида, хорошо реагировала на его действия и атаки. Он проехал почти три дистанции Гран-при. Зловеще», — написал Лоуренс Барретто в своих социальных сетях.

Двукратный чемпион мира по итогам первого тестового дня показал лучшее время. Второй результат остался за пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.