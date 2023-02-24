Льюис Хэмилтон высказался о выступлении в первый день тестов в Бахрейне

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление на предсезонных тестах в Бахрейне. Вчера, 23 февраля, был их первый день. Хэмилтон сел за руль после обеда, показав шестой результат.
«Здорово вернуться за руль и снова оказаться в Бахрейне. Это был приятный, прохладный день, хотя и ветреный. Мы завершили нашу программу и собрали много данных. С надёжностью было тоже всё хорошо, что способствовало нашему большому общему пробегу. И всё это благодаря потрясающей работе, проделанной в Брэкли и Бриксуорте.
Мы должны продолжать в том же духе, сосредоточиться на себе и не терять концентрации. Трудно сказать, каково положение дел сейчас, но в ближайшие дни мы будем ещё лучше», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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