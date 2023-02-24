Эдриан Ньюи назвал главных конкурентов «Ред Булл» в 2023 году. Среди них «Астон Мартин»

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мнением о командах, которые станут главными конкурентами австрийского гоночного коллектива в новом сезоне Формулы-1.
«Феррари», «Мерседес» и, может, «Астон Мартин», — приводит слова Ньюи известный телевизионный обозреватель «Королевских гонок» Тед Кравиц.
Кравиц особо ометил, что в списке Ньюи не оказалось прошлогоднего обладателя четвёртого места в Кубке конструкторов – команды «Альпин».
В прошедшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат. Новый сезон начнётся уже на следующей неделе, когда с 3 по 5 марта состоится Гран-при Бахрейна.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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