Марк Хьюз: на длинных сериях кругов «Ред Булл» имел преимущество в 3-4 десятые

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз поделился своими выводами по итогам первого дня зимних тестов в Бахрейне.

«Вне зависимости от того, как мы пытаемся оценить все факторы, очевидно, что болид «Ред Булл» очень быстр и команда находится в отличной форме. Тем временем Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» практически сравнялся с рекордным временем Ферстаппена, проехав круг в сумерках, а трасса была холоднее примерно на 15 градусов, чем когда Ферстаппен показывал свой результат. Сколько времени на круге это стоило? Мы не знаем.

Однако на длинных сериях кругов «Ред Булл», по всей видимости, имел преимущество в три-четыре десятые секунды перед «Феррари», «Астон Мартин» и «Мерседесом». При этом последний, похоже, не имел такой скорости на одном круге, как «Феррари» или, возможно, «Астон Мартин», – написал Хьюз в своей колонке на The Race.