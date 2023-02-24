«Ред Булл» и «Мерседес» указали на проблему «Феррари» в первый день тестов в Бахрейне

Команды Формулы-1 «Ред Булл» и «Мерседес» обратили внимание на нестабильную работу болида «Феррари» во время дневной сессии в ходе предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом информирует Auto Motor und Sport.
В «Ред Булл» считают, что у «Феррари» была необычно высокая деградация шин на долгих отрезках. При этом и австрийский гоночный коллектив, и «Мерседес» выразили мнение, что в дальнейшем у «Скудерии» проблем не будет и команда покажет хорошие результаты.
Напомним, сегодня, 24 февраля, предсезонные тесты в Бахрейне продолжаются. Утренняя сессия началась в 10:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1:
- 24 февраля 2023
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- 23 февраля 2023
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