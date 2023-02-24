«Я поражён». Тото Вольф высказался о Хэмилтоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о профессионализме пилота команды Льюиса Хэмилтона.

«Я поражён, потому что он в команде уже десять лет и с каждым годом возвращается более зрелым, более профессиональным. При этом демонстрирует большее понимание того, что для него хорошо. Он в приподнятом настроении и очень решителен», — приводит слова Вольфа Racer.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла.

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