«Я поражён». Тото Вольф высказался о Хэмилтоне
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о профессионализме пилота команды Льюиса Хэмилтона.
«Я поражён, потому что он в команде уже десять лет и с каждым годом возвращается более зрелым, более профессиональным. При этом демонстрирует большее понимание того, что для него хорошо. Он в приподнятом настроении и очень решителен», — приводит слова Вольфа Racer.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла.
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