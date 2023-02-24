«Получается порочный круг». Эксперт — о новом авто «Мерседеса»

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц поделился мыслями о выступлении «Мерседеса» на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Самым важным для «Мерседеса» было то, что они ответили на очень важный вопрос – а хорошая ли вообще у них машина? К счастью для них, ответ на этот вопрос положительный.

Это не значит, что можно отбросить вариант, при котором машина опускается близко к поверхности трассы и получается всё то же ужасное дельфинирование, которое испортило их сезон в прошлом году. Чтобы избежать этой проблемы, они должны немного поднять машину, а затем, чтобы она оставалась быстрой, добавить немного прижимной силы. Это создаёт сопротивление, но это будет проблемой для них. Получается порочный круг», — приводит слова Кравица Sky Sports.

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