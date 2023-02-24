Вольф отреагировал на восьмое время Хэмилтона в утренней сессии 2-го дня тестов в Бахрейне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении пилота команды Льюиса Хэмилтона в утренней сессии второго дня предсезонных тестов в Бахрейне. Хэмилтон, напомним, показал восьмой результат.
«Этим утром настройки баланса машины были неидеальными. Можно было заметить, что во время ускорений она оставляет чёрные следы. Погода была жаркой, и мы просто не подобрали подходящие настройки для этих условий. Но это тоже часть обучения при работе с новой машиной. Такая ситуация возникла не потому, что пилот перегружает шины или слишком атакует. Просто авто не даёт достаточного сцепления сзади. С этим нам нужно разобраться в течение сегодняшнего дня», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на F1TV.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
- 24 февраля 2023
-
15:36
-
15:21
-
14:17
-
14:11
-
13:40
-
12:28
-
11:52
-
11:25
-
10:47
-
10:46
-
09:57
-
09:00
-
00:51
-
00:24
- 23 февраля 2023
-
23:34
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
21:23
-
21:18
-
20:54
-
20:49
-
20:30
-
19:32
-
19:03
-
18:42
-
18:35
-
18:11
-
17:40
-
17:32
-
16:41
-
16:12
-
15:33
-
15:27
-
14:59