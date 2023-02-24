Вольф отреагировал на восьмое время Хэмилтона в утренней сессии 2-го дня тестов в Бахрейне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении пилота команды Льюиса Хэмилтона в утренней сессии второго дня предсезонных тестов в Бахрейне. Хэмилтон, напомним, показал восьмой результат.

«Этим утром настройки баланса машины были неидеальными. Можно было заметить, что во время ускорений она оставляет чёрные следы. Погода была жаркой, и мы просто не подобрали подходящие настройки для этих условий. Но это тоже часть обучения при работе с новой машиной. Такая ситуация возникла не потому, что пилот перегружает шины или слишком атакует. Просто авто не даёт достаточного сцепления сзади. С этим нам нужно разобраться в течение сегодняшнего дня», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на F1TV.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: