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Джордж Расселл: едва ли «Мерседес» поборется за победу на Гран-при Бахрейна

Джордж Расселл: едва ли «Мерседес» поборется за победу на Гран-при Бахрейна
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о выступлении команды на предсезонных тестах в Бахрейне. Сессии начались вчера, 23 февраля, и закончатся завтра.

«Мы определённо верим, что в конечном итоге у нас будет машина, с которой мы сможем бороться за победу. «Ред Булл» выглядит очень здорово. Видно, что у них действительно хорошая машина, и, очевидно, Макс тоже выступает очень хорошо.

Едва ли мы сможем бороться за победу на следующей неделе. Но нет никаких причин, по которым в конечном итоге мы не сможем добиться успеха по ходу сезона. «Мерседес» всегда здорово дорабатывает машину в течение года. Так что я верю, что у нас всё получится», — приводит слова Расселла BBC.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

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