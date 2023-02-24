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Чжоу стал лучшим во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Ферстаппен — второй

Чжоу стал лучшим во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Ферстаппен — второй
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Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу показал лучший результат по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Чжоу проехал свой круг на самом мягком комплекте шин — С5. Второй результат в активе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (С3), а третьим стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Вечерняя сессия не обошлась без проблем — заезд был прерван красными флагами из-за технических проблем у Джорджа Расселла на «Мерседесе».

Всего во второй день тестов принимали участие 17 гонщиков — день пропускали Фелипе Другович, Александер Албон и Валттери Боттас.

Результаты второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне

МестоПилотКомандаВремяКруги
1.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1.31,610133
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0,04047
3.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,595130
4.Ник де Врис«Альфа Таури»+0,61274
5.Нико Хюлькенберг«Хаас»+0,85668
6.Карлос Сайнс«Феррари»+0,87670
7.Логан Сарджент«Уильямс»+0,939154
8.Шарль Леклер«Феррари»+1,11568
9.Оскар Пиастри«Макларен»+1,56574
10.Пьер Гасли«Альпин»+1,57659
11.Кевин Магнуссен«Хаас»+1,83267
12.Эстебан Окон«Альпин»+1,88049
13.Джордж Расселл«Мерседес»+2,04426
14.Серхио Перес«Ред Булл»+2,14176
15.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+2,34472
16.Ландо Норрис«Макларен»+3,91265
17.Юки Цунода«Альфа Таури»+4,09885
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