Чжоу стал лучшим во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Ферстаппен — второй
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Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу показал лучший результат по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Чжоу проехал свой круг на самом мягком комплекте шин — С5. Второй результат в активе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (С3), а третьим стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Вечерняя сессия не обошлась без проблем — заезд был прерван красными флагами из-за технических проблем у Джорджа Расселла на «Мерседесе».
Всего во второй день тестов принимали участие 17 гонщиков — день пропускали Фелипе Другович, Александер Албон и Валттери Боттас.
Результаты второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1.31,610
|133
|2.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0,040
|47
|3.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,595
|130
|4.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+0,612
|74
|5.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+0,856
|68
|6.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,876
|70
|7.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+0,939
|154
|8.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+1,115
|68
|9.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+1,565
|74
|10.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+1,576
|59
|11.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1,832
|67
|12.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1,880
|49
|13.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+2,044
|26
|14.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+2,141
|76
|15.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+2,344
|72
|16.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+3,912
|65
|17.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+4,098
|85
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