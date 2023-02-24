Чжоу стал лучшим во второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне, Ферстаппен — второй

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу показал лучший результат по итогам второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Чжоу проехал свой круг на самом мягком комплекте шин — С5. Второй результат в активе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (С3), а третьим стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Вечерняя сессия не обошлась без проблем — заезд был прерван красными флагами из-за технических проблем у Джорджа Расселла на «Мерседесе».

Всего во второй день тестов принимали участие 17 гонщиков — день пропускали Фелипе Другович, Александер Албон и Валттери Боттас.

Результаты второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне