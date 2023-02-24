Сарджент чуть не проболтался раньше времени о номере де Вриса

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент был близок к тому, чтобы заранее рассказать о том, что голландский гонщик Ник де Врис выбрал номер 21 для выступлений в 2023 году. Сарджент проболтался во время интервью подкасту F1 Feeder Series.

«Почему я забрал номер 2? Потому что он забрал 21-й. Я хотел номер 3, это мой номер, и всегда останется моим любимым номером. Но я выступал под вторым ранее и он был хорош для меня. Я хотел номер 3, потом — номер 21. Думаю, я пока не могу сказать, кто забрал у меня 21-й номер», — сказал Сарджент в интервью.

На замечание ведущего, что вариантов пилотов, кто мог взять номер 21 не так много, Сарджент признался, что это был Ник де Врис.

Примечательно, что на тот момент ещё не были обнародованы номера пилотов-новичков, а сам де Врис объявил о том, под каким номером он будет выступать в момент, когда ФИА опубликовала заявочный лист на сезон-2023.