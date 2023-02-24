Тото Вольф: чувствуем себя немного потерянными, потому что не знаем, где находимся

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф остался недоволен вторым тестовым днём Формулы-1 в Бахрейне.

«Мы чувствуем себя немного потерянными, потому что не знаем, где находимся», — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.

Напомним, британский пилот команды Джордж Расселл остановился на трассе за полтора часа до конца второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. На болиде британца возникли проблемы с гидравликой. В итоге Джордж так и не вернулся на трассу.

По итогам второго тестового дня «Мерседес» проехал всего 98 кругов, что является худшим показателем среди всех команд за две тестовые сессии 24 февраля.

Напомним, лучшее время во второй тестовый день показал пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.