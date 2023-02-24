Чжоу прокомментировал лучший результат во второй день тестов Ф-1 в Бахрейне

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу прокомментировал итоги второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне, по итогам которого он показал лучший результат.

«Мы отлично понимаем, что находимся на тестах, все работают с разными настройками, но оказаться на вершине протокола всё равно приятно. В целом, это был позитивный день, мы смогли проехать большую дистанцию, выполнили все поставленные задачи, так что я доволен днём. Машина хорошо управлялась, так что в ходе дня я чувствовал всё больше уверенности и мог атаковать.

Сегодня был последний день моих тестов, так что я с нетерпением жду начала сезона на следующей неделе. Я готов к новому сезону и не могу дождаться, когда мы снова начнём выступать в гонках", — приводит слова Гуаньюя Чжоу официальный сайт «Альфа Ромео».