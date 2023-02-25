В «Макларене» рассказали, в чём именно они провалили план по прогрессу на сезон-2023
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла раскрыл детали того, в чём команде не удалось преуспеть за зимний перерыв.
«В прошлом году у нас были чёткие цели в плане развития машины, они касались аэродинамической эффективности, некоторых изменений в вопросе работы с шинами, а также другие задачи по улучшению баланса.
Реальность такова, что большинство из этих целей на самом деле были достигнуты. Но та цель, которая касалась аэродинамической эффективности автомобиля — это то, в чём мы всё ещё далеки от поставленной задачи.
То, где мы сейчас находимся в этом вопросе, не позволяет нам бороться за четвёрку сильнейших. Так что я бы сказал, что нам не хватает именно эффективности аэродинамики», — приводит слова Андреа Стеллы Motorsport.
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