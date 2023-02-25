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Вольф: пока команды не показывают свои возможности, мы тоже немного скрываемся

Вольф: пока команды не показывают свои возможности, мы тоже немного скрываемся
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о том, удалось ли его команде сократить отрыв от «Ред Булл» и «Феррари» во время межсезонья.

«На этом этапе пока очень сложно судить, приблизились ли мы к «Феррари» и «Ред Булл». Все играют с топливной нагрузкой, это скрывает истинные возможности двигателей. Так что сейчас судить невозможно, кто быстрее, мы тоже немного скрываемся», — цитирует Вольфа Fox Sports Australia.

Сегодня, 25 февраля в Бахрейне проходит третий, заключительный день предсезонных тестов.

Составы команд на заключительный день тестов

Серхио Перес (Red Bull) — полный день
Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда
Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Пьер Гасли (Alpine) — до обеда
Эстебан Окон (Alpine) — после обеда
Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда
Ландо Норрис (McLaren) — после обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — полный день
Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда
Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда
Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда
Александер Албон (Williams) — полный день.

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