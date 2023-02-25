Леклер: в третий день тестов мы сосредоточимся на скорости

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что в заключительный день тестов итальянская команда будет работать в квалификационном режиме и сосредоточится на скорости.

«В пятницу мы провели различные проверки и потом сосредоточились на поиске необходимых настроек. Пока рано делать какие-то выводы, но хорошо, что мы проезжаем много кругов. Во второй день мы проверяли, как ведёт себя машина в разных условиях. В целом, данные соответствуют тому, что было на базе и это важно. Теперь сосредоточимся на скорости, но, разумеется, весь потенциал машины раскрывать не будем. Главное — лучше подготовиться к первой гонке, но уверен, что с надёжностью дела обстоят лучше», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

В третий, заключительный день предсезонных тестов Шарль Леклер будет работать в утренней сессии, после обеда его заменит Карлос Сайнс.