Леклер: в третий день тестов мы сосредоточимся на скорости

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что в заключительный день тестов итальянская команда будет работать в квалификационном режиме и сосредоточится на скорости.
«В пятницу мы провели различные проверки и потом сосредоточились на поиске необходимых настроек. Пока рано делать какие-то выводы, но хорошо, что мы проезжаем много кругов. Во второй день мы проверяли, как ведёт себя машина в разных условиях. В целом, данные соответствуют тому, что было на базе и это важно. Теперь сосредоточимся на скорости, но, разумеется, весь потенциал машины раскрывать не будем. Главное — лучше подготовиться к первой гонке, но уверен, что с надёжностью дела обстоят лучше», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».
В третий, заключительный день предсезонных тестов Шарль Леклер будет работать в утренней сессии, после обеда его заменит Карлос Сайнс.
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