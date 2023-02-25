Норрис: я в «Макларене», потому что хочу этого сам
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис заверил, что проблемы команды не заставят его задуматься об уходе.
«Я в «Макларене» ещё на несколько лет, потому что хочу тут быть. Это не потому, что я знаю, что мы выиграем чемпионат или что-то в этом роде. Я знал, что нам нужно будет развиваться и становиться лучше. Мы взвесили наши возможности, и, вероятно, дорога к чемпионству будет длиннее моего контракта. Но это не тема для разговора. Я самый терпеливый парень и доволен тем, как команда работает», — приводит слова Норриса Motorsport week.
Ранее в «Макларене» признались, что провалили план по прогрессу к сезону-2023.
В третий, заключительный день тестов Ландо Норрис будет работать в вечерней сессии, Оскар Пиастри — в дневной.
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