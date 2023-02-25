Источник: «Астон Мартин» могут конкурировать с «Феррари» и «Мерседесом»

В Бахрейне сегодня, 25 февраля, проходит третий, заключительный день предсезонных тестов.
Издание Auto Motor und Sport утверждает, что один из инженеров команды Формулы-1 на правах анонимности сказал, что «Астон Мартин» сейчас показывает лучший прогресс по сравнению с прошлым сезоном.
«Астон Мартин» сделал самый большой шаг вперёд. По нашим подсчётам, сейчас они как минимум четвёртые и даже могут представлять реальную угрозу «Феррари» и «Мерседесу», — приводятся слова инженера.
В нынешнем сезоне боевыми пилотами командами будут Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл. Однако канадец во время предсезонной подготовки получил травму и пропускает тесты, его заменил Фелипе Другович, резервный пилот команды. Бразилец также может заменить Стролла в первой гонке сезона.
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