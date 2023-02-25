В «Макларене» высказались о проблеме с трескающимися дефлекторами у передних колёс

Представители команды Формулы-1 «Макларен» прокомментировали проблему с трескающимися дефлекторами передних колёс.

«Команда сейчас проводит работу по временному усилению передних дефлекторов, чтобы удостовериться, что мы сможем завершить сегодняшнюю программу заездов. Это абсолютно мелкая проблема, которая будет полностью исправлена к Гран-при в следующий уикенд», — сказали представители команды журналистам.

Составы команд на заключительный день тестов

Серхио Перес (Red Bull) — полный день

Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда

Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда

Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Пьер Гасли (Alpine) — до обеда

Эстебан Окон (Alpine) — после обеда

Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда

Ландо Норрис (McLaren) — после обеда

Валттери Боттас (Alfa Romeo) — полный день

Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда

Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда

Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда

Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда

Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда

Александер Албон (Williams) — полный день.