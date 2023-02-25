В «Макларене» высказались о проблеме с трескающимися дефлекторами у передних колёс

Представители команды Формулы-1 «Макларен» прокомментировали проблему с трескающимися дефлекторами передних колёс.
«Команда сейчас проводит работу по временному усилению передних дефлекторов, чтобы удостовериться, что мы сможем завершить сегодняшнюю программу заездов. Это абсолютно мелкая проблема, которая будет полностью исправлена к Гран-при в следующий уикенд», — сказали представители команды журналистам.
Составы команд на заключительный день тестов
Серхио Перес (Red Bull) — полный день
Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда
Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Пьер Гасли (Alpine) — до обеда
Эстебан Окон (Alpine) — после обеда
Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда
Ландо Норрис (McLaren) — после обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — полный день
Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда
Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда
Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда
Александер Албон (Williams) — полный день.
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