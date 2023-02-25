Леклер стал лучшим с утра в третий день тестов Ф-1, Расселл — второй, Другович — третий
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам утренней части третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, замкнул тройку лучших бразильский резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович, заменивший травмированного Лэнса Стролла.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:31.024
|67
|2.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1:31.442
|83
|3.
|Фелипе Другович
|«Астон Мартин»
|1:32.075
|77
|4.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1:32.459
|69
|5.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|1:32.762
|56
|6.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:32.793
|53
|7.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|1:33.329
|77
|8.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|1:33.655
|44
|9.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:36.854
|72
|10.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|1:38.244
|87
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