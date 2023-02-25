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Леклер стал лучшим с утра в третий день тестов Ф-1, Расселл — второй, Другович — третий

Леклер стал лучшим с утра в третий день тестов Ф-1, Расселл — второй, Другович — третий
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам утренней части третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, замкнул тройку лучших бразильский резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович, заменивший травмированного Лэнса Стролла.

МестоПилотКомандаВремяКруги
1.Шарль Леклер«Феррари»1:31.02467
2.Джордж Расселл«Мерседес»1:31.44283
3.Фелипе Другович«Астон Мартин»1:32.07577
4.Серхио Перес«Ред Булл»1:32.45969
5.Пьер Гасли«Альпин»1:32.76256
6.Александер Албон«Уильямс»1:32.79353
7.Нико Хюлькенберг«Хаас»1:33.32977
8.Оскар Пиастри«Макларен»1:33.65544
9.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1:36.85472
10.Ник де Врис«Альфа Таури»1:38.24487
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