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Эксперт: основная борьба развернётся между «Ред Булл» и «Феррари»

Эксперт: основная борьба развернётся между «Ред Булл» и «Феррари»
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Известный эксперт Формулы-1 Гэри Андерсон поделился мнением о том, кто в новом сезоне будет бороться за чемпионский титул.

«Я практически уверен, что основная битва развернётся между «Ред Булл» и «Феррари», так как обе эти команды были быстрыми каждый раз, когда выходили на трассу. Похоже, что Пересу немного сложнее, чем Ферстаппену, а оба гонщика «Феррари» чувствуют себя комфортно в новых машинах. Что касается «Мерседеса», то им нужно быть осторожнее с «Астон Мартин», который выглядит очень хорошо. Алонсо — голодный зверь, поэтому если появится шанс, то он примет его с распростёртыми объятиями. Судя по тестам, у него есть машина, чтобы побороться», — приводит слова Андерсона RaceFans.

С 23 по 25 февраля в Бахрейне проходят предсезонные тесты. На следующей неделе пройдёт первая гонка Формулы-1.

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