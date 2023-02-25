Хэмилтон рассказал, что у «Мерседеса» остались проблемы с балансом, но нет дельфинирования
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о некоторых проблемах с новой машиной на предсезонных тестах в Бахрейне.
«Остались ещё некоторые ограничения, связанные с балансом, которые были ещё в прошлом году. Мы работаем над этим. Об итогах сложно говорить, мы провели пару сложных дней, особенно вчера. В первый день были неплохие ощущения, но на второй день возникли проблемы. Думаю, утром третьего дня у Джорджа всё было нормально.
Но прямо сейчас у нас нет проблем с дельфинированием. Это огромный шаг вперёд. Приятно пилотировать и не подскакивать. Но ещё есть над чем поработать», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Сегодня, 25 февраля, в Бахрейне проходит заключительный день предсезонных тестов Формулы-1.
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