Хэмилтон рассказал, что у «Мерседеса» остались проблемы с балансом, но нет дельфинирования

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о некоторых проблемах с новой машиной на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Остались ещё некоторые ограничения, связанные с балансом, которые были ещё в прошлом году. Мы работаем над этим. Об итогах сложно говорить, мы провели пару сложных дней, особенно вчера. В первый день были неплохие ощущения, но на второй день возникли проблемы. Думаю, утром третьего дня у Джорджа всё было нормально.

Но прямо сейчас у нас нет проблем с дельфинированием. Это огромный шаг вперёд. Приятно пилотировать и не подскакивать. Но ещё есть над чем поработать», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Сегодня, 25 февраля, в Бахрейне проходит заключительный день предсезонных тестов Формулы-1.