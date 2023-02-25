«Альфа Ромео» потеряла время на тестах из-за отказа силовой установки «Феррари»

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» столкнулась с техническими проблемами в заключительный день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. В утренней сессии пилот команды Валттери Боттас остановился на трассе, вызвав появление красных флагов.

Как сообщает итальянская редакция Motorsport, проблемы были связаны с отказом силовой установки «Феррари» на болиде финского пилота.

Напомним, Валттери Боттас в заключительный день тестов работает на трассе один — тестовая программа Гуаньюя Чжоу была закончена ещё вчера, во второй день тестов.

По итогам утренней сессии Боттас проехал 72 круга и показал девятый результат из 10 гонщиков.

Первый этап нового сезона Формулы-1 состоится в Бахрейне, гонка пройдёт 5 марта.