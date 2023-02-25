Источник: Феттель сказал «Астон Мартин», что готов заменить Стролла на Гран-при Бахрейна

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель предложил свои услуги команде «Астон Мартин» на Гран-при Бахрейна на случай, если канадский гонщик Лэнс Стролл не сможет принять участия в этапе. Об этом в эфире Sky Sports сообщил британский комментатор Дэвид Крофт.

Напомним, на предсезонных тестах британский коллектив остался только с одним боевым пилотом — Алонсо — из-за травмы Стролла, полученной им в велосипедной аварии. В первый день тестов Другович отработал с утра, а после обеда его сменил Алонсо.

Ранее источники сообщали, что Стролл получил перелом обоих запястий, на одном из которых перенёс операцию. При этом пока доподлинно неизвестно, сможет ли канадский гонщик выступить на первом этапе чемпионата мира в Бахрейне, который пройдёт с 3 по 5 марта 2023 года.

Себастьян Феттель закончил карьеру по окончании сезона-2022, его последней командой был именно «Астон Мартин».