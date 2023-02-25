Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» отреагировали на слухи о возможной продаже «Альфа Таури»

В «Ред Булл» отреагировали на слухи о возможной продаже «Альфа Таури»
Комментарии

Представители «Ред Булл» опровергли слухи о возможной продаже или переезде команды Формулы-1 «Альфа Таури», сообщает британское издание Mirror.

«Мы не планируем продавать «Альфа Таури». У нас нет планов менять текущую операционную структуру. «Ред булл» поставляет компоненты для «Альфа Таури», а «Ред Булл Пауэртрэйнс» работает вместе с их командой», — заявил представитель «Ред Булл».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что руководство австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» рассматривает вариант с продажей младшей команды «Альфа Таури» или её переездом в Великобританию из-за слабой финансовой отдачи.

При этом в качестве покупателей назывались «Андретти», «Хайтек» и группа индийских миллиардеров, владеющая Mumbai Falcons.

Новость по теме
«Альфа Таури» может купить команда, ранее связанная с семьёй Мазепиных
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023