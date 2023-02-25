В «Ред Булл» отреагировали на слухи о возможной продаже «Альфа Таури»

Представители «Ред Булл» опровергли слухи о возможной продаже или переезде команды Формулы-1 «Альфа Таури», сообщает британское издание Mirror.

«Мы не планируем продавать «Альфа Таури». У нас нет планов менять текущую операционную структуру. «Ред булл» поставляет компоненты для «Альфа Таури», а «Ред Булл Пауэртрэйнс» работает вместе с их командой», — заявил представитель «Ред Булл».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что руководство австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» рассматривает вариант с продажей младшей команды «Альфа Таури» или её переездом в Великобританию из-за слабой финансовой отдачи.

При этом в качестве покупателей назывались «Андретти», «Хайтек» и группа индийских миллиардеров, владеющая Mumbai Falcons.